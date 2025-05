Carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque; bombeiros realizam buscas

Um carro caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na noite de domingo, 25. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h40 para a avenida Beira Rio e, quando chegou ao local, o veículo não estava mais na área.

A equipe obteve imagens de testemunhas no local, mas não encontrou nenhum vestígio que indicasse o ponto exato da queda ou a direção em que o carro seguiu com a correnteza.

As buscas seguem nesta segunda-feira, 26. Não há informação se havia ocupantes no carro, nem sobre o modelo do veículo.

