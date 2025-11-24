Carro capota após colisão em Brusque
Caso aconteceu na noite do domingo
Um Renault Fluence capotou após uma colisão no bairro Steffen, em Brusque, na noite do domingo, 23. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e prestou apoio à ocorrência.
O caso aconteceu na rodovia SC-108, por volta das 20h30. Segundo o relatório policial, havia um Renault Symbol estacionado fora da pista, no sentido Brusque–Gaspar, quando um veículo colidiu contra ele e contra o Fluence. A dinâmica do acidente foi relatada à polícia por uma testemunha.
A PMRv não confirmou se houve outro veículo ou se o Fluence colidiu no Symbol. O proprietário do Fluence é um homem de 57 anos e, do Symbol, não foi identificado.
