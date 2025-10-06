Carro capota após colisão no Dom Joaquim, em Brusque

Quatro pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas após acidente envolvendo dois carros na rua do Cedro, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na noite deste domingo, 5. A colisão aconteceu por volta de 19h.

Segundo os bombeiros, os carros envolvidos no acidente são um Veloster, com placas de Brusque, que capotou após a colisão, e o um Ford Ka, de Botuverá.

A motorista do Veloster, de 24 anos, já havia sido atendida pela guarnição da Unidade de Suporte Avançado do Samu antes da chegada dos bombeiros. Também estava neste veículo o filho dela, de 5 anos, que apresentava ferimento no crânio e na mão direita. Ele também foi atendido pelo Samu. Ambos foram levados ao Hospital Azambuja.

Outro envolvido no acidente, carona do Veloster, foi atendido e conduzido ao Hospital Azambuja pela guarnição da Unidade de Suporte Avançado do Samu.

O motorista do Ka, de 53 anos, não se feriu. Já uma passageira, de 11 anos, sofreu contusão no crânio. Ela permaneceu na cena, sob responsabilidade dos pais após assinatura do termo de recusa de encaminhamento.

Os bombeiros realizaram o isolamento dos veículos até a chegada da Polícia Militar Rodoviária Estadual.