Carro capota na BR-470, em Gaspar, e motorista é encontrado caído em mata sem ferimentos aparentes

Um homem de 31 anos foi localizado às margens da BR-470 após se envolver em um capotamento na noite deste sábado, 7, em Gaspar. O acidente ocorreu por volta das 19h, no km 28 da rodovia, no bairro Lagoa, sentido Blumenau.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo envolvido foi um Fiat Uno Mille, que capotou na pista. Quando as guarnições chegaram ao local, não havia vítimas dentro do carro. Após buscas nas proximidades, os socorristas encontraram o condutor caído sobre a vegetação às margens da rodovia.

Sem ferimentos aparentes

Apesar do impacto, o motorista estava consciente, orientado e sem ferimentos aparentes. Ele relatou que conseguiu sair do veículo por conta própria. Após avaliação, foi protocolado e encaminhado ao Hospital de Gaspar para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para os procedimentos legais. Outros detalhes da ocorrência não foram divulgados.