Carro capota na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

Uma mulher de 32 anos saiu ilesa após um capotamento registrado na rodovia Pedro Merízio, no bairro Salto, em Botuverá, na tarde desta quarta-feira, 10. O acidente ocorreu por volta de 14h39 e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a própria vítima foi levada por testemunhas até o quartel dos bombeiros, onde relatou que o veículo que conduzia havia capotado na rodovia.

Durante a avaliação inicial, a mulher estava consciente, orientada, caminhava normalmente e não apresentava lesões aparentes, nem queixas de dor.

Os sinais vitais estavam estáveis e, conforme os bombeiros, ela informou não possuir comorbidades nem fazer uso de medicação. Diante da avaliação, a vítima recusou encaminhamento ao hospital e assinou termo de recusa.

Ainda durante o atendimento, a mulher alertou que o veículo estaria expelindo fumaça, levantando a suspeita de um possível princípio de incêndio. Com isso, a equipe foi até o local do acidente para averiguação.

No local, os bombeiros encontraram um Jeep Compass, de cor marrom, com placas de Brusque, capotado na via. Não havia sinais de incêndio ou vazamento. A equipe realizou a sinalização da rodovia, o isolamento do veículo e acionou a Polícia Militar para os procedimentos cabíveis.

