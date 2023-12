Carro capotado é encontrado abandonado em Brusque

Um carro capotado foi encontrado abandonado em Brusque no fim da madrugada deste sábado, 9.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 5h15, na rua São Pedro, no bairro São Pedro.

O condutor do veículo, um Fiat Punto azul, não se encontrava no local quando os bombeiros chegaram. O carro foi retirado da via para liberação do trânsito.

O local foi deixado sob cuidados da Polícia Militar.

Veja fotos:

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: