Carro colide contra outdoor após ter frente ‘cortada’ por caminhão em rodovia de Nova Trento

Um carro colidiu contra um outdoor após ter a frente cortada por um caminhão na rodovia SC-410, em Nova Trento, na manhã desta quinta-feira, 15. As ocupantes do veículo, duas idosas, foram levadas ao Hospital de Tijucas com ferimentos leves.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada por volta das 5h30 para atender a ocorrência no quilômetro 31 da rodovia, no bairro Besenello.

O caminhão era conduzido por um homem de 55 anos, que não se feriu. Já a motorista do carro tem 70 anos, e a passageira, 81. Segundo a PMRv, o caminhão estava parado às margens da via, aguardando para acessá-la.

Ao iniciar a manobra, o motorista não percebeu a aproximação do carro e avançou, ‘cortando’ sua frente. O veículo colidiu contra o caminhão e, em seguida, contra um outdoor.

Leia também:

1. Adolescente é detido no Limeira após furtar celular no meio da rua no Centro de Brusque

2. Secretaria de Obras de Brusque muda formato da operação tapa-buraco; conheça novo modelo

3. Entenda por que construção da ETA Cristalina depende da concessão do esgoto de Brusque

4. Após veto, “correção” de lei que autoriza prefeitura a executar obra em subestação de Botuverá é aprovada na Câmara

5. Ciclista atingido por carro na rodovia Antônio Heil ficou gravemente ferido, diz PMRv

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: