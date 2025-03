Carro colide contra poste após acidente com outro veículo no Santa Terezinha, em Brusque

Um Ford Pampa colidiu contra um poste após acidente envolvendo um Fiat Uno no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na tarde da terça-feira, 25. O caso aconteceu por volta das 15h50, na rua Santos Dumont.

O condutor do Ford, um homem de 34 anos, estava dentro do carro quando os bombeiros chegaram. Ele apresentava ferimento na cabeça, foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Azambuja.

O passageiro, também um homem, 30, não apresentava lesões e ficou no local. O motorista do Fiat era um idoso de 77 anos, que não se feriu. Ele também ficou no local até a chegada das autoridades. A Polícia Militar foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Não foi divulgada a dinâmica do acidente entre os veículos.

