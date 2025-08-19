Carro colide contra poste e deixa mais de duas mil unidades consumidoras sem energia no Guarani, em Brusque

Um carro colidiu contra um poste na rua Frederico Petruski, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 19, e deixou mais de duas mil unidades consumidoras sem energia no bairro Guarani. Conforme dados da Celesc, às 15h20, havia 2.025 residências sem energia.

O acidente aconteceu na divisa entre Brusque e Guabiruba. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a companhia de energia foram acionados para o local.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da Range Rover, com placas de Guabiruba, é um homem de 41 anos. Ele sofreu ferimentos leves no corpo e estava sozinho no veículo.

A Polícia Militar suspeita que ele tenha sofrido um mal súbito e acabou colidindo no poste, localizado em uma curva. Um guincho foi acionado para a retirada do veículo. A Celesc apontou também que, às 15h20, apenas 26 residência ficaram sem energia no bairro Imigrantes, em Guabiruba.

Leia também:

1. Barragem de Botuverá: imagens capturam natureza e desafio do projeto

2. VÍDEO – Motociclista morre após colisão com outra moto em Blumenau

3. Farmácia Dehon comemora 35 anos com programação especial e história marcada por inovação

4. Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva intensa em Brusque e região: “em observação”

5. Vítima de acidente na BR-470, em Indaial, era técnico de enfermagem



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

