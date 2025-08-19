Carro colide contra poste e deixa mais de duas mil unidades consumidoras sem energia no Guarani, em Brusque

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira

Carro colide contra poste e deixa mais de duas mil unidades consumidoras sem energia no Guarani, em Brusque

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira

Comente

Um carro colidiu contra um poste na rua Frederico Petruski, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 19, e deixou mais de duas mil unidades consumidoras sem energia no bairro Guarani. Conforme dados da Celesc, às 15h20, havia 2.025 residências sem energia.

O acidente aconteceu na divisa entre Brusque e Guabiruba. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a companhia de energia foram acionados para o local.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da Range Rover, com placas de Guabiruba, é um homem de 41 anos. Ele sofreu ferimentos leves no corpo e estava sozinho no veículo.

A Polícia Militar suspeita que ele tenha sofrido um mal súbito e acabou colidindo no poste, localizado em uma curva. Um guincho foi acionado para a retirada do veículo. A Celesc apontou também que, às 15h20, apenas 26 residência ficaram sem energia no bairro Imigrantes, em Guabiruba.

Vitor Souza/O Município

Leia também:

1. Barragem de Botuverá: imagens capturam natureza e desafio do projeto
2. VÍDEO – Motociclista morre após colisão com outra moto em Blumenau
3. Farmácia Dehon comemora 35 anos com programação especial e história marcada por inovação
4. Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva intensa em Brusque e região: “em observação”
5. Vítima de acidente na BR-470, em Indaial, era técnico de enfermagem

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior