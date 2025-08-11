Carro colide contra poste e sobe em rotatória no Bateas, em Brusque

Um carro subiu em uma rotatória na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na noite de domingo, 10. O caso aconteceu no bairro Bateas, por volta das 23h.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o carro, um Kia Sorento, estava sobre a rotatória. Conforme o relatório da corporação, o veículo também colidiu contra um poste.

O motorista, um homem de 39 anos, estava fora do carro, com ferimentos no rosto, desorientado, confuso e agitado. Ele também relatou dor na perna esquerda.

Os bombeiros realizaram a limpeza dos ferimentos e o imobilizaram para encaminhá-lo ao Hospital Azambuja. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a dinâmica do acidente.

