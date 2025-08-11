Carro colide contra poste e sobe em rotatória no Bateas, em Brusque
Motorista foi encontrado desorientado fora do veículo
Motorista foi encontrado desorientado fora do veículo
Um carro subiu em uma rotatória na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na noite de domingo, 10. O caso aconteceu no bairro Bateas, por volta das 23h.
Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o carro, um Kia Sorento, estava sobre a rotatória. Conforme o relatório da corporação, o veículo também colidiu contra um poste.
O motorista, um homem de 39 anos, estava fora do carro, com ferimentos no rosto, desorientado, confuso e agitado. Ele também relatou dor na perna esquerda.
Os bombeiros realizaram a limpeza dos ferimentos e o imobilizaram para encaminhá-lo ao Hospital Azambuja. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a dinâmica do acidente.
Leia também:
1. Enfermeiro da Prefeitura de Brusque morre aos 44 anos
2. Entidades acionam STF contra proibição de criação e venda de pit bulls em SC
3. Serviço de atenção a vítimas de violência sexual ultrapassa 20 mil atendimentos em Brusque
4. Brusque perde para o Anápolis fora de casa, mas se mantém no G-8 da Série C
5. VÍDEO – Bombeiros salvam mulher e criança pela janela durante incêndio em condomínio de luxo em Balneário Camboriú
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: