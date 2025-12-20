Carro colide contra poste e tomba no Cedro Alto, em Brusque
Acidente aconteceu na tarde deste sábado
Um carro colidiu contra um poste e tombou no bairro Cedro Alto, em Brusque, na tarde deste sábado, 20. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30, na rua David Hort.
Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que houve duas vítimas. Até o momento, não há informações oficiais. A Polícia Militar também autou na ocorrência.
*Matéria atualizada às 18h deste sábado, 20.