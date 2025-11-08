Carro colide contra poste no São Pedro, em Brusque
Acidente aconteceu na manhã deste sábado
Um carro colidiu contra um poste no bairro São Pedro, em Brusque, na manhã deste sábado, 8. O acidente ocorreu em um morro entre as ruas Professor Euclides Visconti e Erna Anna Rau. A motorista sofreu um ferimento no rosto e apresentava sangramento.
Uma testemunha informou à reportagem que a mulher soltou o freio de mão na descida do morro, mas não ligou o carro, e que o freio não teria funcionado. Por isso, ela teria direcionado o veículo contra o poste para evitar cair na ribanceira.
O caso aconteceu por volta das 10h. Ainda conforme o relato, a Celesc esteve no local para atuar no poste de energia.