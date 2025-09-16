VÍDEO – Carro colide em caminhão que parou para pedestre atravessar faixa no Águas Claras, em Brusque

Um carro colidiu na traseira de um caminhão que parou na via para permitir a passagem de um pedestre na faixa, no bairro Águas Claras, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 16. O acidente aconteceu por volta das 13h10, na rua Florianópolis.

Os veículos envolvidos são um Renault Sandero e um Hyundai HR. Segundo a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), o condutor do caminhão, de 31 anos, reduziu a velocidade e parou na faixa de pedestres para permitir a travessia de um homem.

No entanto, a condutora do Sandero, de 29 anos, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais nos dois automóveis.

Confira o vídeo do acidente:

