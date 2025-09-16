VÍDEO – Carro colide em caminhão que parou para pedestre atravessar faixa no Águas Claras, em Brusque

Acidente aconteceu na rua Florianópolis

Um carro colidiu na traseira de um caminhão que parou na via para permitir a passagem de um pedestre na faixa, no bairro Águas Claras, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 16. O acidente aconteceu por volta das 13h10, na rua Florianópolis.

Os veículos envolvidos são um Renault Sandero e um Hyundai HR. Segundo a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), o condutor do caminhão, de 31 anos, reduziu a velocidade e parou na faixa de pedestres para permitir a travessia de um homem.

No entanto, a condutora do Sandero, de 29 anos, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais nos dois automóveis.

Confira o vídeo do acidente:

