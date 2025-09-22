Carro colide em poste e deixa três jovens feridos em Guabiruba

Um acidente de trânsito registrado no fim da tarde de domingo, 21, deixou três jovens feridos em Guabiruba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar por volta das 17h28, na rua Carlos Boos, no bairro Aymoré.

De acordo com os bombeiros, um Renault Clio, com placas de Guabiruba, colidiu contra um poste. No veículo estavam quatro ocupantes, todos conscientes e já fora do carro quando as equipes chegaram.

O condutor, de 19 anos, apresentava dores na região cervical, lesão no tórax causada pelo cinto de segurança e escoriações no joelho direito. Ele foi imobilizado e encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

Outros dois passageiros, também de 19 anos, foram conduzidos ao hospital pela guarnição de Brusque: um deles tinha um corte contuso no crânio, enquanto o outro sofreu um corte no supercílio e relatava dores na lombar. Um quarto ocupante do veículo deixou o local antes da chegada das equipes de socorro.

As viaturas ASU-126, de Guabiruba, e ASU-306, de Brusque, atuaram no atendimento.

Leia também:

1. Frio abaixo de 10°C deve chegar a Brusque depois da chuva

2. Brusque registra mais de 50 mm de chuva em 24 horas; confira como rio Itajaí-Mirim ficou

3. Jovem que estava desaparecida em Brusque é encontrada

4. Brusque é contemplada com R$ 12 milhões do PAC, mas prefeitura ainda não sabe se vai aceitar

5. Luciano Hang desmente que fez Pix para deputada federal Carla Zambelli enquanto ela estava foragida

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

