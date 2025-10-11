Carro com duas pessoas cai em rio no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba

Um carro com duas pessoas caiu em um rio no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, na madrugada deste sábado, 11. O acidente ocorreu por volta das 3h30 na rua Alouis Baumgarten, em um pontilhão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, as duas vítimas, de 23 e 34 anos, já estavam fora do carro. Os dois homens não apresentavam ferimentos. O Chevrolet Corsa Wind era conduzido pela vítima mais nova.

Os dois informaram que após a queda e capotamento no rio, conseguiram deixar o veículo sozinhos e então seguiram até a margem.

Após o atendimento prestado pelos bombeiros, as vítimas permaneceram no local, que ficou sob responsabilidade da Polícia Militar. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

