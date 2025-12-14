Carro de autoescola é atingido em colisão durante a madrugada na Antônio Heil
Acidente aconteceu na altura do bairro Brilhante, em Itajaí
Dois carros se envolveram em um acidente na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na madrugada deste domingo, 14. A colisão aconteceu por volta de 0h30, na altura do bairro Brilhante.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Renault Oroch, com placas de Balneário Piçarras, conduzido por um homem de 32 anos, transitava no sentido Brusque-Itajaí quando não se atentou ao Volkswagen Gol, um veículo de autoescola de Itajaí, conduzido por um jovem de 20 anos, e colidiu na traseira.
Ninguém se feriu na colisão. O motorista do Oroch foi autuado por deixar de guardar distância de segurança.
