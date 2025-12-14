Carro de autoescola é atingido em colisão durante a madrugada na Antônio Heil

Dois carros se envolveram em um acidente na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na madrugada deste domingo, 14. A colisão aconteceu por volta de 0h30, na altura do bairro Brilhante.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Renault Oroch, com placas de Balneário Piçarras, conduzido por um homem de 32 anos, transitava no sentido Brusque-Itajaí quando não se atentou ao Volkswagen Gol, um veículo de autoescola de Itajaí, conduzido por um jovem de 20 anos, e colidiu na traseira.

Ninguém se feriu na colisão. O motorista do Oroch foi autuado por deixar de guardar distância de segurança.

