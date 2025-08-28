Carro de Brusque atropela e mata boi na rodovia Antônio Heil

Um carro atropelou um boi na madrugada desta quinta-feira, 28, na rodovia Antônio Heil, no bairro Laranjeiras, em Itajaí. O acidente ocorreu por volta das 3h45, no km 13,8 da via. Nenhuma pessoa ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo envolvido foi um Nissan Versa, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 63 anos. O motorista relatou que o animal saiu de um pasto às margens da rodovia e atingiu a pista pela faixa da esquerda, onde ocorreu a colisão.

Com o impacto, o boi morreu no local e permaneceu no acostamento até ser retirado pelo órgão ambiental do município. O dono do animal não foi identificado, embora o boi possuísse brinco de identificação.

A guarnição policial sinalizou a área, registrou boletim de ocorrência e acompanhou a remoção do veículo, que ficou danificado e precisou ser levado por uma empresa privada.

