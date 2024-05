Carro de Brusque causa acidente com motocicleta em rodovia de São João Batista

Um carro com placas de Brusque se envolveu em um acidente com uma motocicleta na rodovia SC-410, em São João Batista, na noite desta terça-feira, 29. O motociclista, de 22 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do bairro Rio do Braço por volta das 20h.

Conforme informações colhidas no local, os policiais constataram que o homem de 58 anos, que conduzia um Ford Ka, com placas de Brusque, transitava no sentido Nova Trento quando parou no acostamento para entrar em uma casa. Ao iniciar a manobra, porém, não percebeu a aproximação da motocicleta. O carro acabou interceptando a trajetória e causando o acidente. O ponto onde aconteceu a colisão tem pista simples.

O jovem que conduzia uma Honda CG foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital de São João Batista.

O motorista de Brusque foi autuado por conduzir com habilitação vencida, condução de carro em mau estado de conservação e por dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança.

Leia também:

1. Casa antiga desponta em meio à mata de Guabiruba; veja imagens

2. Após se frustrar em tentativa de fertilização in vitro, brusquense com menopausa precoce é surpreendida com gravidez

3. Mulher em situação de rua que urinou em calçada no São Luiz é internada pela prefeitura para reabilitação, em Brusque

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (27 a 28/05)

5. Menina de 11 anos morre em grave acidente entre três carros na BR-282, em Águas Mornas

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: