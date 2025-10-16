Carro de Brusque é envolvido em acidente com motocicleta em Ilhota

Um acidente de trânsito envolvendo um carro de Brusque e uma motocicleta de Ilhota deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira, 16, no km 11,900 da rodovia SC-412, no Bairro Centro, em Ilhota.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo Chevrolet Onix Plus, conduzido por uma mulher de 35 anos, saía da rua Marcos Nogueira da Cunha e acessava a SC-412, quando foi atingido na traseira pela motocicleta Kawasaki Ninja 400, conduzida por um homem de 36 anos que trafegava no sentido contrário da via.

O motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Ilhota e encaminhado à UPA Cordeiros com lesões leves. Ele não pôde prestar depoimento no local devido ao atendimento médico.

A Polícia Militar Rodoviária sinalizou a área, registrou boletim de ocorrência do sinistro e boletim de comunicação policial. Os veículos envolvidos foram liberados aos respectivos condutores no local.

