Carro de Brusque se envolve em acidente em Nova Trento; motorista fica ferida

Um acidente entre dois carros deixou uma mulher ferida na rodovia Gentil Battisti Archer, em Nova Trento, nesta segunda-feira, 24. O acidente envolveu um carro com placas de Blumenau e outro de Brusque. Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu no bairro Claraíba, por volta das 11h45, na altura do quilômetro 139,77.

No local, os policiais encontraram os veículos Ford Fiesta, com placas de Blumenau, conduzido por um homem de 64 anos, e um Honda HR-V, de Brusque, conduzido por uma mulher de 43 anos.

De acordo com o relatório da PMRv, foi constatado que o Fiesta transitava pela rodovia, quando teve a trajetória interceptada pelo HR-V, que andava pela direita da rodovia Deputado Gentil Battisti Archer. O veículo teria avançando duas placas de parada obrigatória, provocando a colisão.

Com a colisão, a mulher sofreu escoriações nos membros superiores e relatou que iria se deslocar ao hospital por meios próprios. Ela foi autuada por avançar o sinal de parada obrigatória.

Leia também:

1. Guabiruba e sua matriarca da roça: conheça a jornada de trabalho e devoção

2. Com a presença de Jorginho Mello, últimas alças externas do trevo da Antônio Heil são inauguradas

3. Chuvas frequentes à vista em Brusque: confira a previsão para a semana

4. Brusque entre orquídeas e feiras: confira os cliques deste sábado

5. Carro pendurado por corda em rua afetada por deslizamento de terra preocupa moradores no Azambuja, em Brusque

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: