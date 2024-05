Carro de Brusque se envolve em acidente que matou adolescente em Tijucas; motorista não prestou socorro

Uma adolescente de 16 anos morreu após grave acidente envolvendo um carro, com placas de Brusque, e uma motocicleta na rodovia SC-410, em Tijucas. A colisão aconteceu por volta de 23h20, neste sábado, 11.

A vítima fatal era passageira da moto, com placa de Massaranduba, município do Norte Catarinense. A moto era conduzida por outro adolescente, também de 16 anos, que sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital de Tijucas pelo Samu.

De acordo com a PMRv, o carro estava transitando pela rodovia quando parou no acostamento. Ao retornar para a pista, porém, invadiu a preferencial da moto, que seguia no mesmo sentido, o que causou a colisão frontal dos veículos.

A PMRv informou que a condutora do carro deixou o local antes da chegada da guarnição e não prestou socorro.

