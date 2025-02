Carro de Guabiruba é abordado próximo a BR-101, em Itajaí, e ocupantes são detidos por tráfico de drogas

Um carro de Guabiruba foi abordado pela Polícia Militar na avenida Abrahão João Francisco, próximo a BR-101, em Itajaí, e os ocupantes foram detidos por tráfico de drogas. O caso aconteceu na tarde da quinta-feira, 20.

Segundo a PM, o carro , um Fiat Mobi, pertence a uma empresa de locação de veículos com registro de furto. Ele estaria vindo de Brusque em direção à Itajaí.

Além do motorista, também havia um passageiro. Com um deles foi encontrado 46 gramas de cocaína escondidos na roupa dele. Também havia R$ 2.127 em espécie dentro de uma bolsa no banco do passageiro. Por fim, dois celulares foram apreendidos.

O motorista alegou desconhecer a procedência ilícita do veículo, e que havia pego o carro em Guabiruba para entregar a um traficante em Itajaí como forma de quitar uma dívida.

Já o passageiro alegou que devia dinheiro a um traficante na cidade e também estava indo ao local para pagar parte da dívida, além de comprar mais drogas. Ele também mencionou que sabia que o condutor entregaria o carro para quitar suas próprias dívidas, mas alegou desconhecer a procedência do veículo.

A ocorrência foi registrada e os homens foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.

