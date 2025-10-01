Carro e R$ 13 mil apreendidos: jovem é preso por tráfico de drogas em Brusque

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil por tráfico de drogas no bairro Nova Brasília, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 29. Na casa dele, foram apreendidos R$ 13 mil em espécie e uma SUV avaliada em pouco mais de R$ 100 mil.

A investigação começou em maio, quando foi instaurado um inquérito policial para apurar a suspeita de venda de drogas pelo homem.

Na terça, policiais da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) monitoraram o suspeito, que foi até o bairro Nova Brasília para realizar a venda. Ele e um usuário foram abordados, e com eles foram encontrados cocaína escondida em uma embalagem de balas e uma balança de precisão.

Em seguida, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro Dom Joaquim. No local, além do dinheiro, foram recolhidos documentos e outros objetos que irão auxiliar na continuidade da investigação.

O veículo apreendido era utilizado no comércio de drogas, e há indícios de que tenha sido registrado em nome de terceiros para ocultar a verdadeira propriedade, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (29 a 30/09)

2. Terço dos Homens celebra encontro marcante com 600 fiéis em Guabiruba

3. Uso inadequado do pisca-alerta pode gerar dupla infração, alerta Prefeitura de Brusque

4. GALERIA – Alunos da escola Padre João Stolte assistem a filme sobre cultura do dialeto bergamasco de Botuverá no cinema

5. Jornal O Município abre vaga para auxiliar administrativo; veja como se candidatar



Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

