Carro de luxo será leiloado por quase metade do preço em Itajaí; confira

Para aqueles que sonham em ter um superesportivo na garagem, um Porsche 911 Turbo S Coupe será leiloado no próximo dia 2 de julho, em Itajaí. O valor inicial do lance é de R$ 815 mil.

O veículo tem como descrição Porsche 911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992), ano 2014 e de cor cinza.

O leilão será conduzido pela plataforma Topo Leilões, com participação 100% online e aberta ao público em geral. Para concorrer, basta acessar o site topoleiloes.com.br, realizar o cadastro e solicitar habilitação específica para o evento. De acordo com a organização, o valor inicial do veículo está 40% abaixo da média de mercado, que gira em torno de R$ 1,5 milhão.

Os lances já podem ser feitos pela internet e o encerramento está previsto para o horário agendado no sistema. O leiloeiro Guilherme Toporoski afirma que “se existe o dia certo para entrar num leilão, é esse, com o Porsche 911 Turbo S em um superdesconto”.

O veículo encontra-se no Pátio da Receita Federal de Itajaí, na rua Blumenau, 1774, Barra do Rio, e deverá ser retirado no local um dia útil após o leilão. O modelo é considerado um mais potentes e desejados da Porsche.

Leia também:

1. Agências dos Correios de Brusque e região disponibilizam resposta sobre descontos no INSS a partir desta segunda-feira

2. Tempo: saiba quando a chuva deve atingir Brusque nesta semana

3. Bandeirante completa 125 anos de legado social e esportivo para Brusque

4. Ocupantes de moto morrem em acidente na rodovia TransBeto, em Penha

5. Dívida de apostas: delegado esclarece que jovem morto foi atraído para receber dinheiro de suspeito na Grande Florianópolis

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: