Carro derruba poste e causa apagão no Cedro Alto, em Brusque
Acidente deixou parte do bairro sem energia na madrugada deste domingo
Um carro Fiat Siena derrubou um poste de energia elétrica no início da madrugada deste domingo 7, em Brusque. O acidente ocorreu na rua David Hort, no bairro Cedro Alto.
A estrutura caiu sobre a pista e bloqueou o tráfego por várias horas, até que equipes da Celesc realizaram a remoção. A queda provocou falta de energia em grande parte da região.
Não foram divulgadas informações sobre o que causou a colisão, nem sobre o número de ocupantes no veículo ou a existência de feridos.
O Corpo de Bombeiros não registrou atendimentos relacionados ao caso.