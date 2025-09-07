Carro derruba poste e causa apagão no Cedro Alto, em Brusque

Um carro Fiat Siena derrubou um poste de energia elétrica no início da madrugada deste domingo 7, em Brusque. O acidente ocorreu na rua David Hort, no bairro Cedro Alto.

A estrutura caiu sobre a pista e bloqueou o tráfego por várias horas, até que equipes da Celesc realizaram a remoção. A queda provocou falta de energia em grande parte da região.

Não foram divulgadas informações sobre o que causou a colisão, nem sobre o número de ocupantes no veículo ou a existência de feridos.

O Corpo de Bombeiros não registrou atendimentos relacionados ao caso.