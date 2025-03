Carro desce ribanceira de 5 metros após sair da pista e capota na cachoeira do Taquaruçu

Um carro com dois ocupantes caiu na cachoeira do Taquaruçu, no bairro Cedro Alto, na tarde deste domingo, 9, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 13h45.

Os bombeiros encontraram os ocupantes já fora do veículo, um Gol azul, que saiu da pista e desceu uma ribanceira de aproximadamente 5 metros de altura, capotando e caindo dentro do rio.

O carro acabou atingindo uma mulher, que sofreu ferimento na cabeça. De acordo com os bombeiros, pessoas que estavam no local a levaram ao Hospital Dom Joaquim.

O motorista, de 24 anos, sofreu um edema na cabeça e relatou dores no pescoço. Outro homem, de 26 anos, que estava no banco da frente, apresentava contusão no crânio e escoriações no tórax e dorso. Eles foram levados ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar também foi acionada.

Leia também:

1. Prazo para quitar IPTU com 20% de desconto em Brusque termina nesta segunda

2. Recém-inauguradas, primeiras alças do trevo da Antônio Heil não conseguem evitar filas em horário de pico

3. Hospital Azambuja recebe habilitação para realizar procedimento de alta complexidade em cardiologia pelo SUS

4. Gastronomia típica, brincadeiras tradicionais e boa música encantam visitantes na abertura da 12ª Festa Italiana de Guabiruba

5. Homem que agrediu outro por ciúmes de mulher em Brusque é condenado

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: