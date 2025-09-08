Carro destrói poste após acidente no bairro São Pedro, em Guabiruba

Um homem destruiu um poste após um acidente em Guabiruba, durante a tarde de domingo, 5. O caso ocorreu na rua Hostein, no bairro São Pedro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e constatou a colisão ao chegar no local. Os agentes bloquearam parte da via para a segurança dos envolvidos.

O carro, GM Corsa, era conduzido por um homem de 41 anos. Por conta da batida, a estrutura ficou sobre o veículo, com a fiação de baixa tensão rompida também sobre o carro e na via. Os socorristas precisaram vestir equipamentos de proteção por conta dos fios, como a vara de manobra, detector de alta tensão e luvas específicas. Após isso, eles chegaram até o carro.

Os bombeiros fizeram a abertura da porta dianteira lado do carona, manualmente, onde foi realizado contato visual e verbal com o homem, que estava no interior do veículo, com o cinto de segurança, consciente e orientado.

A vítima foi questionada se apresentava alguma dor ou incômodo, o masculino informou que não. Foi realizada a avaliação do masculino pelos socorristas, que após avaliação não apresentava nenhuma lesão ou queixa. Ele recusou ser encaminhado ao hospital para avaliação médica e assinou o termo de recusa, permanecendo no local para realizar os procedimentos com a Polícia Militar.

A equipe da Celesc chegou posteriormente para realizar o controle e segurança da rede elétrica.

