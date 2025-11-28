Carro e caminhão colidem na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um carro e um caminhão colidiram na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 28. O acidente ocorreu no bairro Bateas, por volta das 8h30. Ninguém ficou ferido.

O carro é um Corsa conduzido por um homem de 68 anos. Já o caminhão, um Mercedes-Benz, era dirigido por um homem de 36 anos. Ambos os veículos têm placas de Brusque.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro seguia pela rodovia vindo de Gaspar quando teve a frente cortada pelo caminhão, que saía da rua Bertoldo Todt.

Os motoristas não apresentaram sinais de alteração da capacidade psicomotora, e os veículos foram liberados para eles.

