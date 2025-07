Carro e caminhonete colidem em curva de rodovia entre Brusque e Nova Trento

Um carro e uma caminhonete colidiram em uma curva da SC-108, rodovia entre Brusque e Nova Trento, na manhã desta quarta-feira, 16. O acidente ocorreu no bairro Claraíba, em Nova Trento, por volta das 10h50.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e prestou apoio no local. Os veículos envolvidos eram um Chevrolet Montana, com placas de Nova Trento, e um Onix, com placas de São João Batista.

A Montana era conduzida por um homem de 28 anos, enquanto o Onix tinha como motorista uma mulher da mesma idade. No carro, também estava uma passageira de 52 anos. Todos os envolvidos sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital de São João Batista.

De acordo com o relatório policial, a Montana seguia em direção a Brusque e o Onix no sentido contrário. A colisão frontal aconteceu em uma curva fechada da rodovia.

