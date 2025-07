Carro é destruído após incêndio na rodovia Antônio Heil

Um carro foi totalmente destruído por um incêndio na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na madrugada desta terça-feira, 8.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 4h, quando o fogo já se encontrava em fase de extinção. Os agentes utilizaram o equipamento mangotinho (mangueira) e o gerador de espuma. Ao todo, os bombeiros usaram cerca de mil litros de água e 10 litros de espuma.

O veículo era um Kia Sorento. O proprietário, de 60 anos, estava no local e relatou que as chamas iniciaram no painel. Após isso, ele encostou o carro e, quando se deu conta, percebeu que o automóvel já estava pegando fogo.

Conforme o Corpo de Bombeiros, depois do combate o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

