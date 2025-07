Carro e moto colidem na ponte do Trabalhador, em Brusque

Condutores de carro e moto se envolveram em uma colisão na ponte do Trabalhador, entre os bairros São Luiz e Santa Rita, em Brusque, nesta sexta-feira, 25. O acidente aconteceu no final da tarde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista de 47 anos teve ferimentos, incluindo suspeita de fratura na perna. Além disso, estava com um ferimento na cabeça. Ele foi atendido consciente e encaminhado ao hospital.

Os bombeiros registraram a ocorrência na ponte do Trabalhador. No entanto, uma imagem do local do acidente mostra a moto caída sobre a avenida Beira Rio, perto da alça de acesso à ponte, no perímetro do Santa Rita.

O carro era conduzido por um homem de 37 anos, que não teve ferimentos e permaneceu no local para aguardar a chegada das autoridades de segurança.

Os bombeiros colocaram serragem na pista para gerar segurança após um vazamento em decorrência do acidente. Além disso, removeu estilhaços da pista.

A Polícia Militar também atuou na ocorrência. A dinâmica do acidente não foi divulgada até a publicação da matéria.