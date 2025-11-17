Carro fica preso em árvore após cair em ribanceira, em Botuverá
Uma mulher ficou ferida
Uma mulher de 59 anos ficou ferida após um carro cair em uma ribanceira em Botuverá na tarde deste domingo, 16. O acidente aconteceu pouco antes das 17h no bairro Águas Negras.
De acordo com os bombeiros, o Ford Focus caiu em uma ribanceira de aproximadamente cinco metros e ficou preso em uma árvore, na altura da rua AN-20. Três pessoas estavam no veículo e conseguiram sair por meios próprios.
O local foi isolado durante o atendimento. Uma mulher de 34 anos e um homem, de 26, não se feriram. Já a mulher de 59 relatou aos bombeiros dores no tórax, mas sem edemas ou hematomas aparentes. Ela foi levada ao Hospital Azambuja.