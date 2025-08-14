Carro furtado em Itapema é recuperado pela PM em Brusque

A Polícia Militar recuperou, na madrugada desta quinta-feira, 14, um veículo VW/Novo Gol TL com registro de furto em Itapema. O carro havia sido levado durante a madrugada e, após o crime, seguiu em direção a Brusque.

Por volta das 4h05, com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram buscas e localizaram o automóvel no bairro Bateas. Ele era conduzido por um homem de 43 anos. Ele foi abordado e afirmou ter sido contratado pelo proprietário para buscar o carro.

Segundo ele, o veículo havia sido alugado a um terceiro, que retirou o bloqueador e o vendeu para outra pessoa. O motorista e o automóvel foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

