Carro invade pista, causa acidente e cai em ribanceira na rodovia Gentil Battisti Archer; dois ocupantes ficam feridos
Veículo caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros
Um Ford Fiesta invadiu a pista contrária e colidiu contra uma caminhonete na rodovia Gentil Battisti Archer, em São João Batista, na madrugada de domingo, 28. Duas pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta das 3h30, na altura do quilômetro 147,850, no bairro Krequer.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Fiesta seguia em alta velocidade quando atingiu um Peugeot Expert que trafegava no sentido oposto. Após a colisão, o automóvel saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros.
O condutor, de 30 anos, e a passageira, de 29, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital de São João Batista. Contudo, segundo a PMRv, ambos se recusaram a receber atendimento e deixaram o local logo em seguida.
Já o motorista da caminhonete, também de 30 anos, não se feriu e testou negativo no exame do bafômetro. Ele relatou aos policiais, junto de um bombeiro que prestava apoio, que o condutor do Fiesta estava alterado e chegou a ameaçar pessoas envolvidas na ocorrência.
O Peugeot foi liberado no local, enquanto o Fiesta permaneceu na ribanceira por questões de segurança, já que o trecho é em curva e não possui acostamento.
