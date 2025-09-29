Carro invade pista, causa acidente e cai em ribanceira na rodovia Gentil Battisti Archer; dois ocupantes ficam feridos

Um Ford Fiesta invadiu a pista contrária e colidiu contra uma caminhonete na rodovia Gentil Battisti Archer, em São João Batista, na madrugada de domingo, 28. Duas pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu por volta das 3h30, na altura do quilômetro 147,850, no bairro Krequer.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Fiesta seguia em alta velocidade quando atingiu um Peugeot Expert que trafegava no sentido oposto. Após a colisão, o automóvel saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros.

O condutor, de 30 anos, e a passageira, de 29, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital de São João Batista. Contudo, segundo a PMRv, ambos se recusaram a receber atendimento e deixaram o local logo em seguida.

Já o motorista da caminhonete, também de 30 anos, não se feriu e testou negativo no exame do bafômetro. Ele relatou aos policiais, junto de um bombeiro que prestava apoio, que o condutor do Fiesta estava alterado e chegou a ameaçar pessoas envolvidas na ocorrência.

O Peugeot foi liberado no local, enquanto o Fiesta permaneceu na ribanceira por questões de segurança, já que o trecho é em curva e não possui acostamento.

Leia também:

1. Jovem é preso após denúncia de entrega de drogas em Brusque

2. Brusque terá vários dias de chuva nesta semana; confira a previsão

3. Homem é levado para delegacia após chamar mulher de “macaca” no bairro Dom Joaquim, em Brusque

4. Música e emoção: Brusque se transforma em palco de celebração cultural

5. Prefeitura detalha acompanhamento de alunos autistas na rede municipal de ensino de Brusque

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

