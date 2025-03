Carro invade pista, corta a frente de caminhão e colide na rodovia Antônio Heil

Uma colisão entre um carro e um caminhão foi registrada na noite de segunda-feira, 10, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu à ocorrência.

O acidente envolveu dois veículos: um automóvel Peugeot 307 Premium AT, de Itajaí, conduzido por uma mulher de 36 anos, e um caminhão Volvo FH 460 6X2T, de São Paulo, conduzido por um homem de 27 anos.

O Peugeot sofreu danos no para-choque traseiro, enquanto o caminhão teve danos no parachoque e no farol dianteiro direito.

De acordo com o relato da polícia, o caminhão transitava pela rodovia quando o Peugeot entrou na pista, cortando a preferencial e ocasionando a colisão.

Apesar do impacto, não houve feridos, e ambos os condutores realizaram o teste de alcoolemia, com resultados negativos.

A PMRv realizou a sinalização do local, elaborou um boletim de ocorrência e liberou os veículos e condutores após os procedimentos.

Leia também:

1. Mauro Schoening traça metas após posse da nova diretoria da Ampebr: “os projetos continuarão evoluindo”

2. João Bugre: conheça o indígena que sobreviveu à dizimação de sua aldeia e se tornou um memorável cidadão brusquense

3. Plano de manejo do Parque das Grutas de Botuverá passa por atualização após 22 anos

4. Roupeiro Adílson Meneses se despede do Brusque após quase sete anos no clube

5. Ponte Estaiada de Brusque passa por processo de limpeza; veja fotos

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: