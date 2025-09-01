Carro pega fogo após acidente no São Pedro, em Brusque

Um carro pegou fogo após um acidente na manhã deste domingo, 31, no bairro São Pedro, em Brusque. Os bombeiros foram acionados por volta de 11h30.

O acidente aconteceu na rua São Leopoldo, próximo à empresa Latina Têxtil. De acordo com os bombeiros, ao chegar ao local, o carro, um Ford Fiesta, já estava totalmente tomado pelas chamas.

Segundo a motorista, de 31 anos, o carro sofreu uma pane e colidiu contra um anteparo de alvenaria que servia de armazenamento de resíduos. Ela relatou que, mesmo em baixa velocidade, não conseguiu controlar o veículo.

As chamas iniciaram na parte frontal do carro. Os bombeiros utilizaram 500 litros de água para controlar o incêndio. A motorista não se feriu.