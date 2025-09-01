Carro pega fogo após acidente no São Pedro, em Brusque

Segundo a condutora, veículo sofreu uma pane

Um carro pegou fogo após um acidente na manhã deste domingo, 31, no bairro São Pedro, em Brusque. Os bombeiros foram acionados por volta de 11h30.

O acidente aconteceu na rua São Leopoldo, próximo à empresa Latina Têxtil. De acordo com os bombeiros, ao chegar ao local, o carro, um Ford Fiesta, já estava totalmente tomado pelas chamas.

Segundo a motorista, de 31 anos, o carro sofreu uma pane e colidiu contra um anteparo de alvenaria que servia de armazenamento de resíduos. Ela relatou que, mesmo em baixa velocidade, não conseguiu controlar o veículo.

As chamas iniciaram na parte frontal do carro. Os bombeiros utilizaram 500 litros de água para controlar o incêndio. A motorista não se feriu.

