Carro pendurado por corda em rua afetada por deslizamento de terra preocupa moradores no Azambuja, em Brusque

Um carro pendurado por uma corda em uma área de deslizamento de terra está causando preocupação nos moradores da rua Florêncio Day, no Azambuja, em Brusque. De acordo com um deles, o veículo permanece no local desde janeiro, quando ocorreu o deslizamento. Em razão disso, há uma barreira que dificulta o tráfego de veículos na região.

Conforme as denúncias, a interdição da via ocorreu por conta da forte chuva que caiu sobre a região no início do ano.

“Já fui atrás de vereador, prefeitura, e acabaram passando a responsabilidade para a obra. A obra, por sua vez, encaminhou para a Defesa Civil. A situação está um perigo. Se cair uma chuva forte, a qualquer momento, aquele carro pode descer e, com isso, perdermos a rua. E o pior, é que alguém pode se machucar ou até morrer”.

Questionados, os moradores disseram que desde janeiro nenhuma obra foi feita no local. “Nenhum reparo foi feito e o entulho e o carro continuam no local, aumentando o risco para quem passa por ali”.

Entrevistado pelo jornal O Município no dia 12 de março, o chefe de operações e assistência da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, disse que o órgão tinha conhecimento sobre o deslizamento na rua ocorrido em janeiro e que seguia monitorando a situação.

“Trata-se de um caso complexo, pois há questões legais que impedem a intervenção direta no local no momento. Além disso, qualquer medida paliativa precisa ser cuidadosamente planejada para evitar a ampliação do risco existente na área”, disse o chefe na época.

O jornal O Município já retomou o contato com o órgão para buscar atualizações sobre o caso, mas ainda não obteve resposta. O espaço permanece aberto para qualquer manifestação futura.

