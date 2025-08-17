Carro perde pneu e despenca de ribanceira com duas pessoas no rio Itajaí-Mirim em Botuverá

Um carro caiu no rio Itajaí-Mirim após despencar de uma ribanceira de aproximadamente dez metros na tarde de sábado, 16, em Botuverá. O acidente ocorreu por volta das 17h, na Rodovia Germano Barni (SC-486), próximo à rua Henrique Vanelli, no bairro Centro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo, um Corsa Hatch de cor prata, perdeu uma das rodas antes da queda, o que fez com que o condutor perdesse o controle da direção. O automóvel ficou totalmente submerso no rio.

No local, os bombeiros encontraram duas vítimas já fora do carro, sobre pedras de uma barragem no meio do rio. Um homem de 29 anos, condutor do veículo, e uma mulher de 26 anos, passageira, estavam conscientes e orientados, sem lesões aparentes. Ambos conseguiram sair do automóvel por conta própria.

A guarnição realizou o resgate e, após o atendimento, foi oferecida manta térmica para evitar hipotermia, mas os envolvidos recusaram encaminhamento ao hospital, assinando termo de recusa. Eles foram liberados ainda no local.

Não houve necessidade de apoio de outros órgãos. O veículo permaneceu submerso no rio.