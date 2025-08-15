Carro por R$ 200? PRF promove leilão de mais de dois mil veículos apreendidos em SC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Catarina realizará, entre 19 e 21, 26 e 28 de agosto e 2 e 4 de setembro, o segundo leilão de veículos retidos ou abandonados de 2025. Serão 2.034 lotes disponíveis para arrematação, localizados em pátios nas regiões do Vale do Itajaí, Planalto Serrano, Meio-Oeste, Norte e litoral catarinense.

Os veículos estão divididos em quatro categorias: “circulação” (podem voltar a rodar), “sucata aproveitável com motor aproveitável”, “sucata aproveitável com motor inservível” e “sucata inservível”.

O leilão será realizado em três etapas:

19 a 21 de agosto: 763 veículos em pátios de Navegantes, Imbituba, Indaial e Paulo Lopes.

26 a 28 de agosto: 730 veículos em Joinville, Lages e Pouso Redondo.

2 a 4 de setembro: 541 veículos em pátios de Curitibanos, Campos Novos, Catanduvas, Irani e Concórdia.

O edital está disponível no Portal da PRF ou no site do leiloeiro.

A visitação aos pátios poderá ser feita em dias úteis, no horário comercial, para avaliação visual dos lotes. Entre os veículos aptos a voltar a circular, o lance inicial mais baixo é para uma VW/Parati, ano 1988, ofertada por R$ 200.

O leilão será exclusivamente eletrônico, com sessões iniciando sempre às 9h, pelo site do leiloeiro. É necessário realizar cadastro na plataforma para ter acesso a fotos e informações detalhadas dos veículos e também para registrar lances antecipados.

O valor arrecadado será usado primeiro para cobrir as despesas do leilão, depois para quitar custos de remoção e estadia dos veículos, tributos vencidos, débitos trabalhistas e multas. Havendo saldo remanescente, ele ficará à disposição do antigo proprietário.

