Carro que caiu em ribanceira pega fogo após ser retirado de rio Itajaí-Mirim, em Brusque

O carro que havia caído em uma ribanceira e parado às margens do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, pegou fogo na manhã deste domingo, 24, após ser retirado da água. O caso ocorreu próximo à empresa Archer Materiais de Construção, no bairro Jardim Maluche.

De acordo com as informações, o veículo começou a apresentar forte cheiro de gasolina momentos antes do incêndio. As chamas se espalharam rapidamente, assustando pessoas que acompanhavam a ocorrência. Populares e equipes de socorro atuaram para controlar o fogo.