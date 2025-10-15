Carro que caiu no rio em Brusque ficou trancado em monte de areia e não afundou
Caso aconteceu no bairro Rio Branco
Caso aconteceu no bairro Rio Branco
O carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 15, no bairro Rio Branco, ficou preso em um monte de areia, por isso não submergiu.
O motorista, de 18 anos, conseguiu subir no teto do veículo, uma Renault Duster, e não sofreu ferimentos. O jovem recusou encaminhamento ao hospital.
“O carro ficou preso em um monte de areia”, disse um bombeiro à reportagem de O Município. A queda ocorreu próximo a rua Ernesto Bianchini.
