Carro que caiu no rio em Brusque ficou trancado em monte de areia e não afundou

O carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 15, no bairro Rio Branco, ficou preso em um monte de areia, por isso não submergiu.

O motorista, de 18 anos, conseguiu subir no teto do veículo, uma Renault Duster, e não sofreu ferimentos. O jovem recusou encaminhamento ao hospital.

“O carro ficou preso em um monte de areia”, disse um bombeiro à reportagem de O Município. A queda ocorreu próximo a rua Ernesto Bianchini.

