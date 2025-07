O carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, ainda não foi retirado do local na manhã desta segunda-feira, 28. A reportagem esteve no local por volta das 8h30 para verificar a situação.

O caso aconteceu no bairro Santa Rita, ao lado da ponte do Trabalhador. O veículo estava à margem do rio, quase submerso.

De acordo com os bombeiros, o condutor do GM Onix descia pela Beira Rio quando errou uma manobra e acelerou o carro, que acabou indo parar dentro do rio.

O motorista pulou do veículo antes da queda na água. Ele não sofreu lesões e recusou atendimento no pronto-socorro.

