Carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, é retirado da água

O carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, neste domingo, 27, está sendo retirado da água na tarde desta segunda-feira, 28. Um guincho está no local e realiza os trabalhos.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) acompanha a remoção, que ocorre ao lado da ponte do Trabalhador, no bairro Santa Rita.

O motorista do carro que caiu no rio conseguiu sair do veículo antes da queda e não teve ferimentos.

“Solicitamos aos condutores que redobrem a atenção ao trafegar pelo local, devido à presença de equipes e equipamentos operacionais na via”, pede a GTB.

