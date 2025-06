Carro que transitava na ciclofaixa causa acidente na Antônio Heil, em Brusque

Dois carros colidiram na tarde deste domingo, 8, na rodovia Antônio Heil, na altura do bairro Planalto, em Brusque.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada por volta de 15h30. Os carros envolvidos foram um Hyundai HB20, conduzido por um idoso de 85 anos, e um Ford Focus, que era conduzido por um homem de 41.

De acordo com a PMRv, o HB20 transitava na rodovia no sentido Itajaí-Brusque, quando o o outro carro, que transitava pela ciclofaixa no mesmo sentido acessou a pista invadindo a preferencial do outro carro, causando a colisão.

Ninguém se feriu. O motorista do Focus foi autuado por transitar com o veículo em ciclofaixas e por dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança.