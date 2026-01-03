Carro sai da pista e cai em ribeirão em Brusque

Um acidente de trânsito foi registrado na noite da sexta-feira, 2, na rua Alberto Preti, no bairro Limeira Alta, em Brusque. Um carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira, parando parcialmente dentro de um ribeirão. Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 19h30. No local, o veículo, uma Volkswagen Amarok prata, estava estabilizado, com a parte frontal imersa no ribeirão, mas sem que a água atingisse o interior da cabine.

O condutor, um homem de 38 anos, foi encontrado dentro do veículo, consciente e orientado, sentado sobre o painel. Ele apresentava queixas de dor na região das costelas do lado esquerdo, com suspeita de fratura, além de possível fratura no ombro esquerdo, o que impossibilitava que saísse do automóvel por conta própria.

A equipe realizou a imobilização da vítima em maca rígida, com uso de colar cervical. Para a retirada, foi necessário o emprego de um sistema de tração com cabos, garantindo a extração em segurança. Os sinais vitais estavam estáveis, e o homem relatou não ter comorbidades, alergias ou fazer uso contínuo de medicamentos.

O segundo ocupante, um homem de 31 anos que estava no banco dianteiro, conseguiu sair do veículo sozinho antes da chegada dos bombeiros. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura no dorso do pé direito. O membro foi imobilizado com tala, e os sinais vitais também se mantinham estáveis.

Após o atendimento pré-hospitalar, as duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Azambuja para avaliação médica e cuidados complementares.