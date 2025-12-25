Carro sem freio atinge homem e mobiliza equipes de resgate no bairro Limeira, em Brusque
Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, 25
Ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, 25
Um homem ficou ferido após ser atingido por um carro no fim da manhã desta quinta-feira, 25, no bairro Limeira, em Brusque. A ocorrência foi registrada por volta das 10h50, na rua Ângelo Tomasi.
O Corpo de Bombeiros foi acionado com a informação de que o veículo teria se movimentado sozinho após o freio ceder, atingindo a vítima e ficando sobre ela. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já prestava os primeiros socorros.
Apesar do atendimento, a vítima optou por não ser encaminhada para uma unidade de saúde.
As circunstâncias do ocorrido foram atendidas no local pelas equipes de emergência.
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: