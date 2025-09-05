Carro sobe em canteiro no Imigrantes, em Guabiruba

Um carro subiu em um canteiro no bairro Imigrantes, em Guabiruba, no início da tarde desta sexta-feira, 5. O caso aconteceu por volta das 13h, na rua Guabiruba Sul. Um vídeo foi enviado ao jornal O Município por um leitor.

Ele suspeita que o veículo, um Hyundai Creta, transitava em alta velocidade e não conseguiu realizar uma manobra corretamente. Segundo testemunhas, o carro era conduzido por uma mulher que estava sozinha no veículo. Ela não se feriu.

