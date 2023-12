Carro tem princípio de incêndio no Centro de Brusque

Um carro teve um princípio de incêndio na rua Gustavo Richard, no Centro de Brusque, na tarde desta segunda-feira, 9. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.

O homem, de 69 anos, que dirigia o carro, modelo Fiat/Fiorino, contou com apoio de pessoas que estavam próximas do local para apagar as chamas, antes que se espalhasse para todo o veículo. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia terminado.

Ainda não se sabe o que levou o carro pegar fogo. Após o susto, o motorista acionou o guincho.

