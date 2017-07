Carros 3 é o destaque dos cinemas de Brusque

Durante mais uma disputa eletrizante nas pistas, o campeão Relâmpago McQueen acelerou demais e acabou perdendo o controle. Agora, após ter capotando várias vezes e quase ter partido dessa para melhor, o vermelinho vai ter sua vida alterada para sempre. O acidente foi tão grave que, com os estragos, McQueen pode ter que se aposentar de vez.

O piloto Rubens Barrichello dubla o personagem Cal Weathers no filme.

John Lasseter revelou que este filme é bastante emocional e que também é muito parecido com Carros (2006).

Algumas das gravações que Paul Newman fez para Carros (2006) foram utilizadas neste filme, tornando-se o primeiro trabalho póstumo de Newman.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas e em 2D às 15h40, 18h50 e legendada às 21h15. O longa-metragem também pode ser assistido no Cine Gracher da Havan, com sessões dubladas e em 3D às 15h, 18h45 e 21h15.

