Carros colidem na saída da ponte estaiada, em Brusque
GTB estava no local
Dois carros colidiram na saída da ponte estaiada, em Brusque, neste domingo, 2. O acidente aconteceu por volta das 13h15. A colisão ocorreu logo após a ponte, no cruzamento entre as ruas Conselheiro Rui Barbosa e Hercílio Luz e as avenidas Lauro Muller e Arno Carlos Gracher.
A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) estava no local. O acidente não chegou a interditar as pistas, mas os carros passavam em lentidão pelo local.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, que informou que não foi acionado para atuar na ocorrência. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e nem se houve feridos.